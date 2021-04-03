Личные данные свыше 550 миллионов пользователей Facebook попали в сеть

Это не первый раз, когда данные пользователей Facebook предлагают приобрести за «черном» рынке.

В этот раз на хакерском форуме появилось предложение о приобретении данных 553 млн пользователей Facebook.

В базе содержатся номера телефонов, а также другие данные людей, зарегистрированных в самой популярной в мире социальной сети.

В базе содержится данные людей минимум из 100 стран, причем 10 млн данных это пользователи из России.

Сообщается, что в базе есть имена, местоположение зарегистрированного человека, его Facebook ID, номер телефона и почтовый ящик.