Личные данные свыше 550 миллионов пользователей Facebook попали в сеть

Личные данные свыше 550 миллионов пользователей Facebook попали в сеть03.04.2021 22:43
Это не первый раз, когда данные пользователей Facebook предлагают приобрести за «черном» рынке.
В этот раз на хакерском форуме появилось предложение о приобретении данных 553 млн пользователей Facebook.
В базе содержатся номера телефонов, а также другие данные людей, зарегистрированных в самой популярной в мире социальной сети.
В базе содержится данные людей минимум из 100 стран, причем 10 млн данных это пользователи из России.
Сообщается, что в базе есть имена, местоположение зарегистрированного человека, его Facebook ID, номер телефона и почтовый ящик.
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