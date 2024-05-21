Li Auto представила детское смарт-кресло Goodbaby для автомобиля за 512 долларов

Китайская компания Li Auto разработала инновационное умное детское автомобильное кресло под названием Goodbaby. Это кресло предназначено для маленьких пассажиров в возрасте до 12 лет и обладает рядом уникальных функций.

Goodbaby может быть синхронизировано с автомобилем через Bluetooth 5.2. Родитель может управлять креслом с помощью голосовых команд, включая активацию вентиляции кресла для поддержания комфортной температуры для ребенка.

Кроме того, кресло имеет возможность полного вращения на 360 градусов, а также регулировки наклона и блокировки ремней безопасности, чтобы предотвратить случайное их отстегивание ребенком.

Одна из ключевых особенностей Goodbaby — технология интеллектуального отслеживания положения тела. Кресло автоматически адаптируется и подстраивается под изгибы тела ребенка, обеспечивая ему правильную анатомическую позу.

Если ребенок неправильно расположен на кресле, система отправляет уведомление на приборную панель автомобиля, позволяя родителям исправить положение ребенка перед началом поездки и гарантировать его безопасность.

Goodbaby оборудовано стандартным креплением ISOFIX, что обеспечивает надежную установку кресла в автомобиле. Стоимость этой инновационной разработки составляет 512 долларов (46 200 рублей), и уже начались продажи в Китае.