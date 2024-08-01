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Льготную ипотеку для айтишников продлили до 2030 года, но не для всех регионов

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Правительство России приняло решение продлить льготную ипотеку для IT-специалистов до 2030 года.

Льготную ипотеку для айтишников продлили до 2030 года, но не для всех регионов

С августа текущего года программа будет действовать на новых условиях: предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита — до 9 миллионов рублей. Дополнительное снижение ставки возможно за счет банковских и региональных программ.

Как отметил Михаил Мишустин, Председатель Правительства, укрепление кадрового потенциала в IT-индустрии является приоритетом. Он подчеркнул, что будет продолжена работа над созданием комфортных условий для специалистов в этой сфере.

Для получения льготной ипотеки минимальная зарплата IT-специалиста должна составлять 150 000 рублей гросс в городах-миллионниках, а для других городов — 90 000 рублей гросс.

Москвичи и петербуржцы не смогут воспользоваться этой льготой, так как целью программы является удержание квалифицированных специалистов в регионах.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Григоренко отметил, что отечественная цифровая индустрия развивается активно, и важно, чтобы этот рост был равномерным по всей стране. С продлением программы, по его словам, не менее 82 тысяч региональных специалистов смогут приобрести жилье на льготных условиях.

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