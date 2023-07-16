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LG запустит подписку на смарт-телевизоры и бытовую технику ради увеличения прибыли

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Подписки на сервисы дают компаниям хорошую прибыль, но зачастую создать полезный сервис можно только для цифровых устройств.
Компания LG Electronics намерена увеличить выручку с 51 до 78 млрд долларов до 2030 года. Увеличение выручки будет происходить за счет новой бизнес-модели, в рамках которой пользователи техники LG Electronics смогут оформить различные подписки, причем не только на сервисы для «умных» телевизоров, но также и бытовой техники.

Всю информации пока не раскрывают, но было сказано, что будет расширятся линейка техники ThinQ UP, чтобы они получали новые функции. В корейской компании считают, что новая бизнес-модель сформирует платформу «Дом как услуга»,

Серия устройств ThinQ UP включает в себя автоматические стиральные машины, посудомоечные машины, духовые шкафы и холодильники.

Всеми этими устройствами можно управлять со смартфона через специальное приложение.

LG Electronics
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