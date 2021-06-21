LG только что запатентовала новый Rollable OLED-телевизор с боковым поворотным экраном. Хотя в прошлом компания демонстрировала раскладывающиеся телевизоры, этот телевизор уникален благодаря своей двусторонней механике поворота на экране.

Согласно отчету LetsGoDigital, южнокорейский технологический гигант получил патент на дизайн от Гаагской международной системы дизайна. Этот патент был назван «Телевидение с поворотным дисплеем». В свернутом виде телевизор по форме напоминает удлиненный динамик, имеющий закругленные стороны. С обеих сторон устройства находится дисплей, который можно вынуть. При вытягивании дисплей разворачивается из двух корпусов.

Компания уже представила телевизор LG Signature OLED TV R с выдвижным дисплеем, выдвигающимся из основания. Но в отличие от этой модели этот раскладной телевизор более компактен и имеет треугольный корпус, который выдвигается не вертикально, а горизонтально. Глядя на эскизы дизайна сзади, можно заметить, что этот дисплей поддерживается Т-образной рамкой. К сожалению, более мелкие детали, такие как размер экрана и его разрешение, в настоящее время неизвестны. Хотя, похоже, у него соотношение сторон 16: 9 вместе с панелью OLED.

Примечательно, что в этой конструкции запатентованный телевизор LG Rollable OLED TV напоминает роликовый телевизор TCL CSOT , который был продемонстрирован в октябре 2020 года. На данный момент неизвестно, действительно ли компания работает над таким телевизором или просто охватывает все аспекты. Тем не менее, он предлагает нам взглянуть на футуристический и компактный раскладной телевизор, который может быть даже портативным.

Источник — Astera.