LG выпустит недорогой смартфон W20 с процессором Spreadtrum

LG готовит новый бюджетный смартфон на базе процессора Spreadtrum. Некоторые данные про аппарат, а также его изображение появилось в Google Play Console.

Указано, что смартфон получит название LG W20. В его основе будет лежать процессор Spreadtrum SC9863A, который дополнят 3 ГБ оперативной памяти.

Экрана в аппарате получит разрешение 1520х720 пикселей. Судя по изображению, в верхней части дисплея будет каплевидный вырез, при этом в устройстве будут очень толстые по современным меркам рамки.

Аппарат будет работать под управлением Android 9 Pie, и это при том, что сейчас актуальной ОС является Android 10. Когда LG W20 будет представлен и для каких рынков его разработали пока неизвестно.