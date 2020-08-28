Компания LG представила надеваемый очиститель воздуха

Меню
Поиск

USD/RUB: 75.24 EUR/RUB: 89 BTC/USD: 8756.9

28 сентября : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Компания LG представила надеваемый очиститель воздуха

28.08.2020 09:28

LG Electronics ставит амбициозные планы по созданию средств индивидуальной защиты от коронавируса. Согласно недавнему пресс-релизу, южнокорейская компания объявила, что вскоре выпустит маску для очистки воздуха, которая предназначена для подачи чистого воздуха и облегчения дыхания.

Носимый очиститель воздуха LG PuriCare станет доступен для покупки на некоторых рынках с четвертого квартала 2020 года. Дата пока не указана. Аксессуар для защиты лица будет иметь два встроенных HEPA-фильтра H13, которые аналогичны фильтрам, которые LG использует в своих домашних очистителях воздуха. При необходимости фильтры можно заменить.

Между тем, присутствуют двойные вентиляторы, которые помогают владельцам при вдохе и снижают сопротивление при выдохе. Помимо двойных вентиляторов, носимое устройство также будет иметь датчик дыхания, который «определяет цикл и объем дыхания пользователя и соответствующим образом регулирует двойные трехскоростные вентиляторы».

Компания LG представила надеваемый очиститель воздуха

Расширенная маска работает от аккумулятора 820 мАч, который может работать до восьми часов при использовании в низком режиме и до двух часов при использовании в высоком режиме. Его можно заряжать через чехол для переноски, который также дезинфицирует устройство с помощью УФ-светодиодов.

Более того, приложение LG ThinQ для Android и iOS совместимо и может отправлять уведомления о необходимости замены фильтров маски. LG представит свой носимый очиститель воздуха PuriCare на выставке IFA в Берлине на следующей неделе, которая является одной из крупнейших в мире выставок потребительских технологий и бытовой техники.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги