Компания LG представила надеваемый очиститель воздуха

LG Electronics ставит амбициозные планы по созданию средств индивидуальной защиты от коронавируса. Согласно недавнему пресс-релизу, южнокорейская компания объявила, что вскоре выпустит маску для очистки воздуха, которая предназначена для подачи чистого воздуха и облегчения дыхания.

Носимый очиститель воздуха LG PuriCare станет доступен для покупки на некоторых рынках с четвертого квартала 2020 года. Дата пока не указана. Аксессуар для защиты лица будет иметь два встроенных HEPA-фильтра H13, которые аналогичны фильтрам, которые LG использует в своих домашних очистителях воздуха. При необходимости фильтры можно заменить.

Между тем, присутствуют двойные вентиляторы, которые помогают владельцам при вдохе и снижают сопротивление при выдохе. Помимо двойных вентиляторов, носимое устройство также будет иметь датчик дыхания, который «определяет цикл и объем дыхания пользователя и соответствующим образом регулирует двойные трехскоростные вентиляторы».

Расширенная маска работает от аккумулятора 820 мАч, который может работать до восьми часов при использовании в низком режиме и до двух часов при использовании в высоком режиме. Его можно заряжать через чехол для переноски, который также дезинфицирует устройство с помощью УФ-светодиодов.

Более того, приложение LG ThinQ для Android и iOS совместимо и может отправлять уведомления о необходимости замены фильтров маски. LG представит свой носимый очиститель воздуха PuriCare на выставке IFA в Берлине на следующей неделе, которая является одной из крупнейших в мире выставок потребительских технологий и бытовой техники.