LG выпустила новый игровой OLED-монитор с поддержкой HDR10, 240 Гц и AMD FreeSync Premium

Это первый в мире монитор с OLED экраном и частотой обновления 240 Гц.

Компания LG представила новый игровой монитор LG UltraGear 27GR95QE-B, который получил 27-дюймовую OLED матрицу с разрешением 2560 х 1440 пикселей и частотой обновления 240 Гц.

Заявлено, что время отклика экрана составляет 0,3 мс, а охват цветового пространства DCI-P3 равен 98,5%.

Контрастность экрана составила 1500000:1. Представленная новинка получила поддержку AMD FreeSync Premium и большое количество разъёмов для подключения.

Есть два HDMI, DisplayPort, два USB 3.0, где один из них проходной и SPDIF. Панель размещена на подставке с регулировкой наклона, высоты и возможностью поворота в портретный режим.

В продажу LG UltraGear 27GR95QE-B поступит в 2023 году по цене 1000 долларов.