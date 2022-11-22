Главная » Новости

LG выпустила новый игровой OLED-монитор с поддержкой HDR10, 240 Гц и AMD FreeSync Premium

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Это первый в мире монитор с OLED экраном и частотой обновления 240 Гц.
Компания LG представила новый игровой монитор LG UltraGear 27GR95QE-B, который получил 27-дюймовую OLED матрицу с разрешением 2560 х 1440 пикселей и частотой обновления 240 Гц.

Заявлено, что время отклика экрана составляет 0,3 мс, а охват цветового пространства DCI-P3 равен 98,5%.

Контрастность экрана составила 1500000:1. Представленная новинка получила поддержку AMD FreeSync Premium и большое количество разъёмов для подключения.

Есть два HDMI, DisplayPort, два USB 3.0, где один из них проходной и SPDIF. Панель размещена на подставке с регулировкой наклона, высоты и возможностью поворота в портретный режим.

В продажу LG UltraGear 27GR95QE-B поступит в 2023 году по цене 1000 долларов.

LG LG UltraGear 27GR95QE-B
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.