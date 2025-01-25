LG выпустила новый игровой монитор UltraGear 27G850A-B в Японии

Компания LG представила новый 27-дюймовый игровой монитор UltraGear 27G850A-B в Японии, прежде чем он появится на других рынках. Это подтверждает все ключевые характеристики устройства и дает представление о его потенциальной цене за пределами Японии.

Монитор оснащен панелью Nano IPS и поддерживает разрешение 4K с частотой обновления 240 Гц. Также он может переключаться на режим 1080p, увеличивая частоту до 480 Гц. Устройство имеет время отклика 1 мс GtG, контрастность 2000:1, пиковую яркость HDR 750 нит и яркость всей панели 450 нит.

UltraGear 27G850A-B обеспечивает 99% покрытие цветового пространства DCI-P3 и поддерживает сертификаты VESA DisplayHDR 600, AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-SYNC. Монитор оснащён портом DisplayPort 2.1 UHBR13.5, который требует сжатия потока дисплея для достижения максимального разрешения и частоты.

В Японии UltraGear 27G850A-B доступен для предварительного заказа по цене 129 800 иен, что составляет около 833 долларов США. Хотя LG не раскрыла информацию о доступности в других странах, ожидается, что цена на других рынках, например в США, может составлять от 700 до 750 долларов.