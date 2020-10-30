LG выпустила недорогой смартфон K92 5G за 359 долларов

5G стал более или менее массовым в 2020 году, и теперь производители смартфонов стремятся удешевить доступ к этим сетям следующего поколения. Показательный пример: LG только что анонсировала свой новый смартфон K92 , который обещает поддержку 5G по цене чуть менее 400 долларов.

Тот факт, что LG удалось выпустить такой дешевый телефон 5G, — это все благодаря Qualcomm — летом она показала свой бюджетный чипсет Snapdragon 690 5G, и теперь он медленно внедряется в новые устройства. Тем не менее, стоит отметить, что K92 хорошо работает только с сетями 5G менее 6 — доступ mmWave 5G по-прежнему в основном доступен на более дорогих телефонах.

Помимо этого чипсета, K92 также оснащен 6,7-дюймовым экраном FHD + с дыроколом для 16-мегапиксельной фронтальной камеры, а также 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. В отличие от некоторых других, более премиальных телефонов 5G, вы также можете добавить до 2 ТБ дискового пространства с помощью карты microSD). Добавьте сюда набор стереодинамиков с питанием от LG 3D Sound Engine, боковой сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 4000 мАч.

Если и есть что-то важное, помимо 5G, то это удивительно гибкая настройка четырехкамерной задней камеры, с которой работает LG. Звездой шоу является стандартная 64-мегапиксельная камера с диафрагмой f / 1,78, а также 5-мегапиксельная сверхширокая камера с углом обзора 115 градусов, а также два 2-мегапиксельных датчика, фиксирующие глубину информации и макросъемки соответственно.

Также несколько иронично, что один из более дешевых телефонов LG оказался одним из самых красивых. Флагманы компании — за исключением Velvet и Odd-Ball Wing — имели мягкий, непритязательный дизайн с небольшим визуальным чутьем. Между тем, K92 имеет привлекательную двухцветную отделку вокруг задней панели, которая хорошо отделяет группу камер от остальной части корпуса телефона.