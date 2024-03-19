LG в Индии представила холодильник MoodUP, который может менять цвета

LG Electronics недавно представила революционное новшество в области бытовой техники во время Lakme Fashion Week в Индии.

Они представили свою последнюю инновацию – холодильник MoodUP. Этот передовой холодильник разработан таким образом, чтобы отражать настроение своих пользователей, благодаря светодиодным французским дверным панелям, меняющим цвет.

Корейский технологический гигант сотрудничал с известными модельерами Гаури и Найникой, чтобы продемонстрировать холодильник MoodUP, который может похвастаться впечатляющим выбором из более чем 170 000 цветов.

Этот холодильник привлекает внимание не только своими передовыми технологиями, но и стильным дизайном. Одним из наиболее заметных особенностей являются светодиодные панели на двери, которые позволяют пользователям настраивать цвета в соответствии с их настроением, а также синхронизировать музыку для создания индивидуального опыта. Дизайн безупречно сочетает в себе стиль и технологии.

Модель MoodUP была представлена в 2022 году и наконец-то поступает на индийский рынок. Помимо привлекательного внешнего вида, холодильник LG MoodUP оснащен встроенными динамиками Bluetooth.

Это означает, что вы можете воспроизводить музыку непосредственно с вашего телефона или других подключенных устройств, превращая холодильник в центр развлечений. Этот холодильник также может быть интегрирован с LG ThinQ, что позволяет осуществлять удаленное управление и мониторинг.

Более того, холодильник MoodUP оснащен целым рядом интеллектуальных функций, включая оповещение об открытых дверях, приветственное освещение и подсветку для создания атмосферы в ночное время.

Этот стильный бытовой прибор оснащен технологией Door Cooling+, обеспечивающей равномерное охлаждение на каждой полке, а также технологией Hygiene Fresh+, которая помогает снизить рост бактерий и сохранять продукты свежими дольше. Холодильник LG MoodUP доступен на индийском рынке по цене 449 999 индийских рупий или около 500 тыс. рублей.