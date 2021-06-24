Недавно мы сообщали о том, что Apple пытается продавать свои iPhone и другие продукты в магазинах LG в Южной Корее. Но теперь, похоже, они сталкиваются в стране с негативной реакцией местных дистрибьюторов смартфонов из-за рыночной конкуренции.

Согласно отчету TheKoreaHerald, южнокорейский технологический гигант сталкивается с негативной реакцией со стороны местных дистрибьюторов и частной группы, основанной на консенсусе по совместному росту, которая заявила, что LG нарушит свое «слово», если будет реализовывать новый план. Кроме того, Корейская комиссия по корпоративному партнерству добавила, что договор между компанией и комиссией, подписанный в 2019 году, в соответствии с которым LG будет работать над достижением совместного процветания с более мелкими фирмами в отрасли.

Компания совсем недавно объявила, что закрывает свое подразделение по производству смартфонов. Сообщается также, что она планировала продавать iPhone и другие продукты Apple в своих официальных розничных магазинах в Южной Корее. Но этот план вызвал критику и со стороны Корейской ассоциации дистрибьюторов мобильной связи, которая представляет интересы местных дистрибьюторов телефонов.

Теперь организация отправила письмо в Корейскую комиссию по корпоративному партнерству и попросила этот орган вмешаться. Еще в 2018 году LG Electronics и Samsung Electronics договорились ограничить продажу смартфонов в своих магазинах смартфонами собственного бренда, чтобы предотвратить конкуренцию с более мелкими дистрибьюторами телефонов. Представитель комиссии добавил, что «уход LG из бизнеса по производству смартфонов стал неожиданным изменением, которое необходимо учитывать. Обе стороны должны будут координировать свои действия и прийти к новому соглашению по этому вопросу».

Источник — Astera.