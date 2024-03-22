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LG сделала и показала музыкальный стол с динамиками в ножках

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Правда пока этот стол является лишь концептом, но он может оказаться серийным продуктом.

LG сделала и показала музыкальный стол с динамиками в ножках

Концепт получил название Verre и представляет собой стеклянный стол с ножками, в который встроили колонки. Такой стол может помимо своего прямого назначения служить стереосистемой или же просто заменить смарт-колонку.

Согласно задумке, в каждой ножке установлен сабвуфер и драйверы с разной частотой, которые обеспечат пространственный звук.

На данный момент LG Verre является только концептом, но компания может серьезно рассмотреть возможность выпуска подобного продукта на рынок.

LG сделала и показала музыкальный стол с динамиками в ножках LG сделала и показала музыкальный стол с динамиками в ножках LG сделала и показала музыкальный стол с динамиками в ножках

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