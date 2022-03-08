LG разрабатывает 11- и 12,9-дюймовые OLED-дисплеи для будущих iPad

Новый отчет подтверждает планы Apple представить будущий iPad с OLED-дисплеем. Теперь кажется, что компания может нацелиться на два разных планшета с этой технологией: 11-дюймовую модель и еще одну с 12,9-дюймовым экраном.

Elec сообщает, что LG Display разрабатывает две модели OLED-панелей, которые «намерены поставить для iPad от Apple, который будет выпущен в будущем».

По словам источников, LG Display разрабатывает 12,9-дюймовые и 11-дюймовые модели. По их словам, компания была эксклюзивным разработчиком 12,9-дюймовой модели.

Apple планирует применить двухуровневую тандемную структуру для OLED-панелей, которые она будет использовать для будущих моделей iPad. (…) В Купертино также планируют использовать на этих панелях низкотемпературные поликристаллические оксиды (LTPO) и тонкопленочные транзисторы (TFT).

Двухстековые тандемные OLED-панели имеют два слоя излучения вместо одного, используемого в одинарных OLED-панелях. Это позволяет этим панелям иметь удвоенную яркость и в четыре раза более длительный срок службы по сравнению с одинарными OLED-панелями.

Это не первый раз, когда издание сообщает, что Apple планирует выпуск OLED iPad в будущем . На данный момент The Elec сообщает, что компания из Купертино нацелена на выпуск в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Samsung Display также пытается конкурировать с LG с помощью OLED-панелей для будущего iPad , но неясно, кто выиграет в этой войне. Мало того, Apple ранее отказалась от своих планов по выпуску OLED iPad, так что это может произойти снова.