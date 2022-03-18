LG работает над внедрением OLED-дисплеев в будущие модели iPad и MacBook

LG работает над тем, чтобы поставить Apple OLED-дисплеи для двух моделей iPad , а затем поставит более крупные панели для первого OLED-макбука компании примерно в 2025 году, сообщает The Elec.

Сообщается, что LG Display намерена поставить Apple OLED-панели Gen 8.5 для первого OLED-макбука Apple. Запуск устройства запланирован на «примерно в 2025 году».

LG оценивает процесс осаждения для производства OLED-панелей Gen 8.5 на своем предприятии в Паджу с декабря 2021 года, утверждает The Elec . Предполагается, что процедура оценки займет до года. В предыдущих отчетах указывалось, что завод LG в Паджу, Южная Корея, играет важную роль в планах Apple по выпуску iPad с OLED-дисплеями , а также по увеличению поставок OLED-дисплеев для будущих моделей iPhone .

Elec также пояснил, что LG планирует использовать свои производственные линии OLED 6-го поколения для 11-дюймовых и 12,9-дюймовых моделей iPad, которые дебютируют раньше, чем первый OLED MacBook. Поскольку выпуск OLED MacBook примерно в 2025 году произойдет после первых двух OLED iPad от Apple, LG планирует использовать более крупные подложки, такие как Gen 8.5, поскольку на одной подложке можно вырезать больше панелей за меньшее время.

Вчера известный аналитик Apple Минг-Чи Куо написал в Твиттере, что запуск первого MacBook с OLED-дисплеем зависит от выпуска 11-дюймовых и 12,9-дюймовых моделей ‌iPad‌ OLED‌ в 2024 году, что коррелирует с сегодняшним отчетом The Elec :

Я думаю, что дата выпуска OLED MacBook в основном зависит от графика перехода iPad на OLED. MacBook будет использовать OLED не раньше 2025 года, если Apple сможет успешно выпустить 12,9-дюймовые и 11-дюймовые OLED-iPad в 2024 году. — 郭明錤 (Минг-Чи Куо) (@mingchikuo) 17 марта 2022 г.

Считается, что LG планирует начать массовое производство OLED-панелей LTPO для iPad в период с 2023 по 2024 год, что делает вероятным предполагаемый срок выпуска первого OLED-MacBook в 2025 году.