LG продемонстрировала новый дизайн смартфона

LG продемонстрировала новый дизайн смартфона09.04.2020 21:29
Новый смартфон компании LG будет представлен 9 мая, а его предварительная стоимость составит 650 долларов.
Недавно компания официально распространила эскизы, в которых продемонстрировала новый дизайн смартфона.
Это будет стильная, молодежная, премиальная, но одновременно относительно доступная модель.
Судя по эскизам смартфон получит изогнутый дисплей и такой же формы заднюю панель.
По заявлению представителя компании корпус новинки является приятным на ощупь и достаточной тонкий. Характеристики этого аппарата пока не раскрываются.
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