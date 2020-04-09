LG продемонстрировала новый дизайн смартфона

Новый смартфон компании LG будет представлен 9 мая, а его предварительная стоимость составит 650 долларов.

Недавно компания официально распространила эскизы, в которых продемонстрировала новый дизайн смартфона.

Это будет стильная, молодежная, премиальная, но одновременно относительно доступная модель.

Судя по эскизам смартфон получит изогнутый дисплей и такой же формы заднюю панель.

По заявлению представителя компании корпус новинки является приятным на ощупь и достаточной тонкий. Характеристики этого аппарата пока не раскрываются.