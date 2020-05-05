LG презентовала свои самые большие OLED 8K телевизоры

LG презентовала свои самые большие OLED 8K телевизоры05.05.2020 16:16
LG представила большие 8К телевизоры серии LG Signature. Модель LG OLED 8K представлена двумя моделями на 88 и 77 дюймов. Панели получили 8К панели, заключенные в тонкий корпус с возможностью крепления на стену.
Также для телевизоров предложат подставку Artistic Sculpture Design.
Первая модель LG OLED 8K 77ZXPJA является 77-дюймовой версией, а вторая 88ZXPJA получила 88-дюймовый экран. Стоимость новинок 23 430 и 34 676 долларов соответственно.
В телевизорах установили высококачественные динамики мощностью 60 Вт и разъемы HDMI 2.1.
За обработку изображения отвечает специальный процессор, который не только снижает шумы, но и улучшает качество самого изображения.
LG OLED 8K 77ZXPJA и 88ZXPJA в продажу поступят в следующем месяце.
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