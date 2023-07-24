LG представила уникальную кофемашину в виде «Аполлона-11»

Капсульные кофемашины уже давно продаются на рынке, но функционально они практически одинаковые.

Для приготовления кофе или кофейного напитка в капсульный аппарат нужно загрузить капсулы и выбрать режим, но стоит отметить, что не зависимо от модели и напитка все капсульные кофемашины способны работать только с одной капсулой.

LG разработала капсульную кофемашину, которая готовит кофе сразу из двух капсул. Новинка получила название Duobo и дизайн в стиле «Аполлон-11».

Для Duobo также разработали специальное приложение, в котором есть рецепты по приготовлению кофе.

В новинке есть возможность настроить крепость, температуру и время пролива воды через капсулы для получения особого вкуса.

Пока Duobo предлагают исключительно через площадку коллективного финансирования Kickstarter. Кофемашину на старте предзаказа можно приобрести за 399 долларов.

После успешного старта Duobo в рознице будет стоить 799 долларов.