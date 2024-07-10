LG представила серию игровых мониторов UltraGear с OLED экранами

Компания LG представила в Индии серию мониторов UltraGear OLED, которая получила четыре модели в серии от 27 до 45 дюймов, причем все огни оснащены 4К матрицами, OLED панелями и высокой частотой обновления.

В новой серии игровых мониторов есть 27 дюймовая модель, 34 дюймовая, 39 дюймовая и версия на 45 дюймов.

Все мониторы используют OLED-технологию с матрицей MLA+, которая обеспечивает повышенную яркость и более глубокий черный цвет.

Они также сертифицированы по стандарту HDR True Black 400 и имеют контрастность 1,5 миллиона:1, что обеспечивает высококачественное отображение с яркими цветами.

Кривизна экрана 800R разработана для комфортного просмотра в течение длительных игровых сессий, обеспечивая стабильную яркость и равномерное распределение цветов по экрану.

Мониторы UltraGear OLED гарантируют плавный игровой процесс с временем отклика всего 0,03 мс и частотой обновления до 240 Гц.

Они также обеспечивают точную цветопередачу с покрытием sRGB на 95% и DCI-P3 на 98,5%. Антибликовое OLED-покрытие и поддержка технологий NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro минимизируют мерцание экрана и обеспечивают беспрерывный игровой процесс.

На индийском рынке мониторы уже доступны для заказа, за исключением 39-дюймовой модели, она станет доступна для покупки с 22 июля.

Источник: gizmochina