LG представила раскладной Android-телефон LG Folder 2

Кнопочная «раскладушка» получила технологии, которые обычно не применяют в подобных устройствах.

Компания LG на домашнем рынке представила новую «ракладушку» LG Folder 2. Эта модель пришла на смену оригинальному LG Folder, который появился на рынке в 2018 году.

В новинке установили процессор Snapdrgon 210, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ постоянной. Также в модели есть LTE, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1 и GPS.

Работает LG Folder 2 под управление операционной системы Android, но версия ОС пока не сообщается.



Основной экран телефона небольшой, его диагональ 2,8-дюйма, а разрешение 240х320 пикселей. Есть еще один небольшой монохромный дисплей, который размещен снаружи телефона.

Батарея в корейской новинке на 1470 мАч. На задней стороне размещена 2 Мп камера и кнопка SOS.

LG Folder 2 в Южной Корее для покупки станет доступен 17 апреля по цене 162 долларов.