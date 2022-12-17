LG представила новый кондиционер в виде картины ArtCool Gallery

Показ новинки будет проходить в следующем месяце в рамках выставки CES 2023.

Компания LG создала новый кондиционер в виде картины, который получил название ArtCool Gallery. Он представляет собой настенную картину, способную охлаждать воздух в помещении.

Как заявили в компании, в нем установлена продвинутая система охлаждения, двойной инверторный компрессор и автоматическая сушка изнутри.

Лицевая панель представляет собой27-дюймовый LCD-экран, на котором могут отображаться статичные изображения, загруженные с помощью смартфона по Wi-Fi.

Управление кондиционером также возможно при помощи приложения на смартфоне. Заявлено, что новый кондиционер потребляет на 70% меньше энергии, чем конкуренты.