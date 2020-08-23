LG представила новый бюджетный смартфон К31

LG K31 использует процессор MediaTek Helio P22 в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.

Что касается спецификаций, LG K31 поставляется с 5,7-дюймовым ЖК-экраном FullVision. Он предлагает разрешение HD + (720 x 1520 пикселей) и соотношение сторон 19: 9. Этот смартфон имеет дизайн с каплевидным вырезом с небольшой выемкой вверху, в котором находится 5-мегапиксельная камера для селфи или видеозвонков, и имеет слегка толстую рамку.

На задней панели также есть двойная камера, заключенная в пластиковые корпуса. Каждый состоит из 13-мегапиксельной основной камеры с поддержкой PDAF и 5-мегапиксельного сверхширокого объектива с углом обзора 120° и 5 мегапикселей. LG также добавляет некоторые интересные функции в пользовательский интерфейс программного обеспечения камеры, включая Gesture Shot, Auto Shot, Gesture Interval Shot и многие другие. Также читайте — представлены телефоны LG K61, LG K51S и LG K41S с четырьмя задними камерами

LG K31 использует процессор MediaTek Helio P22 в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить, используя слот для карт памяти microSD. Устройство также оснащено датчиком отпечатков пальцев на задней панели, специальной кнопкой Google Assistant и разъемом для наушников. LG K31 имеет сертификат MIL-STD 810G, как и большинство других смартфонов LG.

Между тем, чтобы его можно было использовать в течение всего дня, смартфон работает на интерфейсе LG UX 9.1 на базе ОС Android 10 . Он имеет аккумулятор емкостью 3000 мАч с портом зарядки MicroUSB. LG K31 выпускается в одном цвете — серебристом. Он готов к продаже по цене 149,99 долларов (около 10 000 рупий).