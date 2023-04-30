LG представила новый 15-дюймовый ноутбук LG Gram SuperSlim с экраном OLED

LG показала свой новый ноутбук Gram SuperSlim с 15-дюймовым OLED экраном. Новинка на фоне подобных моделей выделяется толщиной всего 10,9 мм и весом в 990 г.

И это при том что в ноутбуке установлен 12-ядерный Core i7-1360P и OLED с разрешением Full HD. Но чтобы сделать корпус максимально тонким, компании пришлось применить аккумулятор ёмкость 60 Вт/ч.

В компании LG решили не раскрывать информации про автономность ноутбука, но она должна составит минимум 6 часов при средней нагрузке.

LG Gram SuperSlim будет доступен с 16 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом 512 ГБ. Цена новинки составляет 1700 долларов.