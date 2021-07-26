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LG представила новые беспроводные наушники LG Tone Free с режимом шёпота

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Компания LG провела презентацию новой линейки беспроводных наушников, которые носят название LG Tone Free.

В линейке представлены модели FP5, FP8 и FP9 и все они получили улучшенный звук, режим Whispering, а также 3D Sound Stage.

Все модели имеют защиту по стандарту IPX4, а это значит, что их можно носить во время дождя или тренировок.

Технология 3D Sound Stage, как заявляют в компании, способна расширять звуковую сцену за счет пространственного повышающего микширования, а это позволяет делать звук более реалистичным.

Еще заявлены в моделях более мощные басы, по три микрофона и умный «режим шепота».

LG представила новые беспроводные наушники LG Tone Free с режимом шёпота

При использовании последнего предлагается брать наушник в руки и шептать во время разговора. Кроме вышеупомянутого стоит отметить наличие футляра для зарядки UVnano, в котором можно дезинфицировать LG Tone Free благодаря ультрафиолету.

LG Tone Free смогут проработать до 10 часов, а с кейсом время автономной работы увеличится до 24 часов. В продаже наушники появятся в этом месяце по цене от 146 долларов.

LG LG Tone+ Free
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