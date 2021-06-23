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LG переходит от телефонного бизнеса к электромобилям

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Южнокорейская компания LG Electronics закрывает свой бизнес по производству смартфонов, и теперь компания нацелена на растущую цепочку поставок электронных транспортных средств. К концу июля LG выйдет из телефонного бизнеса и переключится на бизнес электромобилей.

В том же месяце LG выделит сегмент систем привода электромобилей. Канадская компания Magna International, один из ведущих мировых поставщиков автозапчастей, купит 49% акций этого подразделения для создания нового совместного предприятия.

LG переходит от телефонного бизнеса к электромобилям

Совместное предприятие будет называться LG Magna e-Powertrain со штаб-квартирой в Инчхоне. Компания также готовится к созданию баз в Мичигане, США, и Нанкине, Китай, с целью обеспечить клиентов в двух странах, которые являются основными рынками сбыта электромобилей.

В число клиентов канадской Magna входят такие крупные автопроизводители, как General Motors, BMW и Ford Motor. Благодаря партнерству с Magna у LG будет больше возможностей поставлять продукцию мировым лидерам автомобилестроения.

LG может опираться на силу других членов группы LG, в которую входят LG Chem — второй в мире производитель аккумуляторов для электромобилей — и производитель панелей LG Display и LG Innotek, который поставляет бортовые камеры для автомобилей.

LG прогнозирует, что подразделение автомобильных компонентов впервые за шесть лет получит прибыль в 2021 году. Компания нацелена на ежегодное увеличение продаж на 15%. Это превратит автомобильные компоненты в один из крупнейших сегментов LG с годовым объемом продаж более 10 триллионов вон в 2024 году.

Источник — Astera.

LG
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