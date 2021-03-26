LG озвучила цены на телевизоры 4K OLED 2021 года

Большинство новых моделей телевизоров от компании LG поступят в продажу в следующем месяце, другие серии станут доступны в мае и июне.

В компании LG назвали рекомендованные розничные цены на 4K OLED 2021 года.

Так, самая дорогая серия G1, созданная специально для создания домашнего кинотеатра, на рынке будет предлагаться по цене от 2199 до 4499 долларов в зависимости от диагонали. Эта серия представлена 55,65 и 77-дюймовыми панелями.

Более доступная серия — LG C1 в продаже появится в текущем месяце. Так, в марте можно будет приобрести 55, 65 и 77-дюмовые телевизоры.

В апреле станет доступна версия с 48-дюймовым экраном, а в мае 83-дюймовая. Стоимость C1 начинается с отметки 1499 долларов, самый дорогой вариант обойдется в 5999 долларов.

Стоит отметить, что LG C1 получили разъем HDMI 2.1 с поддержкой частоты обновления экрана 120 Гц.

Также в телевизорах этой серии есть специальный игровой режим, разработанный для консолей нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series.

Самая младшая серия — LG A1 будет предлагаться с экранами 48, 55, 65 и 77-дюймов. Эти панели можно будет приобрести от 1299 до 3199 долларов.