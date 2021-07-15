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LG оценила свой телевизор с рулонной матрицей в 100 тысяч долларов

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Компания LG является одним из лидеров на рынке флагманских телевизоров. Корейский производитель первым выпустил серийный телевизор с гибким экраном.

LG Signature OLED TV R стал доступен для заказа на рынке США. Модель пока только доступна по предзаказу, но уже в следующем месяце она появится в розничных магазинах.

Новинку в США оценили в 100 тыс. долларов, что в пересчете составляет 7,4 миллиона рублей. Для сравнения в РФ эту модель можно купить за 90 тыс. долларов.

Напомним, модель с 65-дюймовой 4К матрицей продается со специальной тумбой, в которой встроена акустическая система мощностью 100 Вт.

Первый прототип LG Signature OLED TV R был представлен еще в 2019 году, а через год компания показала уже серийную версию телевизора.

LG LG Signature OLED TV R
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