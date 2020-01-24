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LG откажется от семейства смартфонов G Series

24.01.2020 19:48

Мобильное подразделение LG с 2015 года является убыточным, причем в Сети уже сообщали, что корейский производитель намерен прекратить выпускать смартфоны, но эту информацию опровергли в компании.
Теперь СМИ пишут, что в 2020 году LG уберет семейство смартфонов G Series, так как они не могут конкурировать с флагманами других производителей.

Семейство V Series теперь будут представлять в один период с Samsung Galaxy S, причем сообщается, что V Series будет удивлять своими возможностями.

Помимо этого, корейская компания намерена выпустить совершенно новые «умные» телефоны, но что это будет пока неизвестно.

В планах компании LG вывести в 2021 году свое мобильное подразделение в прибыль.

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