LG официально анонсировала новый смартфон LG Velvet

LG своих европейских партнеров ознакомила с характеристиками смартфона LG Velvet.

Этот аппарат будет представлен только 7 мая, но скорее всего из-за большого количества утечек корейский производитель решил показать внешность и раскрыть характеристики смартфона раньше запланированного.

LG Velvet поучит металлический корпус. Задняя панель у него будет стеклянная, а в экране разместят каплевидный вырез для 16 Мп фронтальной камеры.

Под 6,8-дюймовым дисплеем Cinema FullVision OLED с разрешением FullHD+ будет установлен сканер отпечатка пальца.

На тыльной стороне разместили тройную камеру. В ней основной датчик на 48 Мп, а остальные на 8 и 2 Мп.

Заявлено, что в основном модулем камеры соседние пиксели могут объединиться для получения более качественных снимков при плохом освещении. Камеру еще надели рядом функций для записи видео.

Под «капотом» LG Velvet будет установлен процессор Snapdragon 765G с поддержкой 5G. Памяти в аппарате будет 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.

Также аппарат получит беспроводную зарядку, разъем USB-C, 3,5 мм разъем для наушников и батарею на 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Смартфон также будет поддерживать фирменные аксессуары LG Dual Screen и Stylus Pen, которые будут продавать отдельно.

В продажу будущая новинка поступит 15 мая. Презентация смартфона состоится 7 мая, и в этот же день будет озвучена и цена на смартфон.