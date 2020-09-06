LG назвала дату выхода нового смартфона LG Wing 5G с двойным экраном

На прошлой неделе LG заявила, что ее телефон с двумя экранами действительно будет называться LG Wing. В отличие от Surface Duo с двумя экранами, который превращает два расположенных рядом дисплея (каждый 5,6 дюйма) в 8,3-дюймовый экран размером с планшет, когда он полностью открыт, LG Wing имеет основной экран размером 6,8 дюйма. Есть предположение, что это та же панель, что и на LG Velvet. Это даст ему разрешение 1080 x 2460 и соотношение сторон 20,5 : 9.

Под основным экраном скрывается 4-дюймовый вторичный квадратный дисплей, который скрыт за большим экраном и может поворачиваться на 90 градусов по сравнению с основным дисплеем. Когда вы вытаскиваете квадратный экран, основной дисплей поворачивается в альбомную ориентацию, и комбинация обоих экранов напоминает букву «T». Это может пригодиться, если вы смотрите видео на YouTube и хотите узнать о нем больше информации на втором экране. Так что, хотя в LG Wing два экрана, это никоим образом не похоже на Surface Duo.

В рекламной ролике, опубликованном на YouTube-канале LG Mobile Global была указана дача презентации – 14 сентября 2020 года.