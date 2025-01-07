LG начнет производство дисплеев для iPhone вместо экранов iPad

Компания LG решила изменить свои производственные линии по выпуску дисплеев для iPad и начать производить экраны для iPhone.

Причиной этого стало низкий спрос на дорогие модели iPad Pro, такие, как 13-дюймовая версия, цена которой стартует от 1299 долларов.

LG планирует компенсировать часть своих инвестиций в 2,3 миллиарда долларов, вложенных в производство OLED-дисплеев для планшетов и ноутбуков. Ожидается, что продажи iPad останутся на прежнем уровне в 2025 году, что не позволяет использовать мощности на полную мощность.

Чтобы адаптировать производственные линии для дисплеев iPhone, LG нужно будет добавить оборудование для сенсорных слоев. Компания надеется увеличить объем поставок экранов для iPhone с 52 миллионов в 2023 году до более чем 70 миллионов в 2025 году.

Apple должна одобрить использование дисплеев iPad для iPhone, и у LG есть время до февраля, чтобы убедить компанию в своей способности справиться с этой задачей.