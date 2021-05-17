LG начала распродавать сотрудникам невыпущенные смартфоны

Компания LG недавно официально объявила, что закрывает свое мобильное подразделения и покидает рынок смартфонов.

При этом у производителя остались невыпущенные аппараты, которые изготавливались как пробные.

Эти устройства LG решила продать свои сотрудникам. Источник со ссылкой на одного из сотрудников написал, что корейский производитель предлагает приобрести Velvet 2 Pro.

Партия Velvet 2 Pro состоит из 3000 ед., и сейчас сотрудники LG могут приобрести модель всего за 170 долларов. При этом в одни руки будут продавать не более двух устройств.

Указано, что гарантия на Velvet 2 Pro будет действовать всего полгода, а сам смартфон никогда не будет обновляться, и перепродать его нельзя.

LG еще предлагает смартфон-рулон LG Rollable, но сколько их выпущено и по какой цене его продают, не известно.