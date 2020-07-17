LG начала продажи самоочищающихся наушников за 10 тыс. рублей

Новый аксессуар получил название LG Tone Free HBS-FN6 и уже предлагается для покупки.

Модель представляет собой беспроводные наушники, особенностью которых будет самочистка.

Речь идет о встроенной дополнительной функции в кейсе в виде ультрафиолетовых ламп, которые и будут дезинфицировать наушники.

По заявлению производителя, в сетке динамиков и на корпусе будет уничтожаться 99,9% всех бактерий.

Таким образом, LG Tone Free HBS-FN6 не позволят заразиться какой-либо ушной инфекцией.

Заявлено, что полностью беспроводные наушники смогут работать до 6 часов без подзарядки, но кейс добавит еще 12 часов автономности.

Оценили такие наушники в 149 долларов или около 10 тыс. рублей. Пока новинка представлена только на американском рынке.