LG начала продажи портативной колонки StanbyME в форме таблетки

LG представила свою портативную колонку, StanbyME Speaker (XT7S), которая является идеальным дополнением к портативному дисплею StanbyME.

Новинка оснащена двумя 20-мм твитерами и двумя пассивными излучателями, которые обеспечивают насыщенные и глубокие басы. Колонка поддерживает различные режимы эквалайзера, включая Sound Boost для улучшения звука, стандартный режим для сбалансированного профиля и пользовательский эквалайзер через мобильное приложение

StanbyME Speaker совместима с аудиоформатами SBC и AAC и поддерживает Bluetooth 5.1 для надежного и быстрого подключения.

Колонка получила габариты 326 x 78 x 87 мм. Она оснащена портом USB-C для зарядки, а встроенный аккумулятор позволяет акустической системе работать до 16 часов. StanbyME Speaker весит всего 0,9 кг, она получила защиту от брызг в соответствии с классом защиты IPX5, что делает ее подходящей для использования на открытом воздухе.

Особенностью колонки является ее интеграция с дисплеем StanbyME. Колонка и дисплея легко соединяется в пару, а комплектный пульт дистанционного управления позволяет управлять обоими устройствами одновременно.

StanbyME Speaker также предлагает инновационную функцию WOW Orchestra, которая объединяет звук из колонки с встроенными динамиками дисплея, создавая мощное звуковое пространство.

LG StanbyME Speaker в настоящее время доступен в Корее и США за 200 долларов, а в ближайшем время колонка выйдет на глобальный рынок.