LG на видео показала дизайн нового смартфона Velvet

LG на своем YouTube канале показала новый смартфон под название Velvet, полноценная презентация которого состоится в середине мая.

LG уже продемонстрировала новый дизайн смартфона Velvet. Ранее корейский производитель никогда не использовал подобные решения.

В первую очередь в смартфоне выделяется задняя камера, которая в отличие от многих современных смартфонов не находится в отдельном блоке.

Основная камера состоит из трех модулей и светодиодной фотовспышки, и вся система выстроена в ряд по вертикали.

LG Velvet получит семерично загнутые края экрана задней панели. В смартфоне будет установлен 3,5 мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Фронтальная камера будет расположена в каплевидном вырезе экрана.

Будущая новинка создана на базе процессора Snapdragon 765 с поддержкой сетей пятого поколения, а работать аппарат будет под управлением Android 10.

