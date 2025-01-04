LG на CES 2025 покажет свой проектор-торшер

На выставке CES 2025 компания LG представит новый проектор PF600U, который сочетает в себе три устройства: проектор, напольный торшер и Bluetooth-колонку.

Этот универсальный гаджет позволяет проецировать изображение размером до 120 дюймов, а также служит источником света и воспроизводит музыку.

Проектор имеет стильный дизайн, напоминающий торшер, и включает в себя лампу с яркостью до 300 люмен, настраиваемую подсветку и стереодинамики.

Он поддерживает разрешение Full HD и автоматическое определение размера изображения. Устройство может подключаться к смартфонам на Android и iOS для воспроизведения контента и может использоваться как умное освещение с возможностью изменения температуры света.

LG PF600U будет представлен на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе с 7 по 10 января.