LG на CES 2021 представит гнущийся 48-дюймовый экран

LG Display всегда являлась законодателем на рынке экранов. В 2021 году производитель решил удивить очередным удивительным прототипом, который идеально подходит для просмотра видео и игрового режима.

На выставке CES 2021 в виртуальном выставочном зале будет представлен 48-дюймовый 4K-дисплей Bendable CSO, созданный на базе OLED дисплея.

Экран способен по нажатию кнопки переключаться из плоского режима в изогнутой с радиусом кривизны до 1000 мм.

Изогнутость нужна для игрового режима, а вот в плоском режиме экран идеален для семейного просмотра фильмов и сериалов.

Прототип будет оснащен технологией CSO, а благодаря ей вся панель экрана может работать как динамик и для этого используется плёнка толщиной 0,6 мм.

Стоит отметить, что CSO уже успешно применяется в смартфонах. Благодаря данной технологии в смартфоне отсутствует разговорный динамик.