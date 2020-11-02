LG может выпустить смартфон с выдвижным дисплеем

В рамках проекта Explorer компания LG недавно представила свое первое устройство — LG Wing с инновационным и смелым дизайном. Теперь компания может также работать над другим новым устройством в рамках этого проекта, поскольку недавний патент предполагает, что южнокорейский технологический гигант создает еще один инновационный смартфон с выдвижным дисплеем.

Согласно отчету LetsGoDigital, LG подала новый патент в USPO (Ведомство по патентам и товарным знакам США) еще в августе 2019 года, который был окончательно опубликован в сентябре 2020 года. Устройство, указанное в патенте, предназначено для телефона с гибким дисплеем, который можно свернуть в собственном корпусе. Судя по изображениям, в компактном корпусе устройство похоже на любой другой обычный телефон. Однако он напоминает планшет, когда дисплей полностью развернут.

В отличие от складного устройства с шарниром посередине, роликовый механизм находится по обе стороны от устройства. То есть просто вытаскивать остальную часть дисплея с боков. Когда устройство развернуто, рамка также перемещается вместе с дисплеем. Это означает, что лицевая панель также защищает корпус выдвижного дисплея. Дисплей от смартфона LG с выдвижным выдвижным экраном в OLED-панели с металлическим корпусом.

Кроме того, поскольку роликовый механизм расположен по бокам, компания также сэкономила место и толщину. В нем достаточно места для внутренних компонентов, и он не очень громоздкий, согласно патентам на дизайн. К сожалению, характеристики и название устройства в настоящее время неизвестны, и нам придется дождаться официального объявления компании. Так что следите за обновлениями, мы будем предоставлять больше обновлений, когда будет доступна дополнительная информация.