LG может выпустить смартфон с выдвижным дисплеем

Меню
Поиск

USD/RUB: 80.57 EUR/RUB: 93.76 BTC/USD: 8756.9

3 декабря : вторник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Статьи

Обзоры рынков

LG может выпустить смартфон с выдвижным дисплеем

02.11.2020 12:51

В рамках проекта Explorer компания LG недавно представила свое первое устройство — LG Wing с инновационным и смелым дизайном. Теперь компания может также работать над другим новым устройством в рамках этого проекта, поскольку недавний патент предполагает, что южнокорейский технологический гигант создает еще один инновационный смартфон с выдвижным дисплеем.

LG может выпустить смартфон с выдвижным дисплеем

Согласно отчету LetsGoDigital, LG подала новый патент в USPO (Ведомство по патентам и товарным знакам США) еще в августе 2019 года, который был окончательно опубликован в сентябре 2020 года. Устройство, указанное в патенте, предназначено для телефона с гибким дисплеем, который можно свернуть в собственном корпусе. Судя по изображениям, в компактном корпусе устройство похоже на любой другой обычный телефон. Однако он напоминает планшет, когда дисплей полностью развернут.

В отличие от складного устройства с шарниром посередине, роликовый механизм находится по обе стороны от устройства. То есть просто вытаскивать остальную часть дисплея с боков. Когда устройство развернуто, рамка также перемещается вместе с дисплеем. Это означает, что лицевая панель также защищает корпус выдвижного дисплея. Дисплей от смартфона LG с выдвижным выдвижным экраном в OLED-панели с металлическим корпусом.

LG может выпустить смартфон с выдвижным дисплеем

Кроме того, поскольку роликовый механизм расположен по бокам, компания также сэкономила место и толщину. В нем достаточно места для внутренних компонентов, и он не очень громоздкий, согласно патентам на дизайн. К сожалению, характеристики и название устройства в настоящее время неизвестны, и нам придется дождаться официального объявления компании. Так что следите за обновлениями, мы будем предоставлять больше обновлений, когда будет доступна дополнительная информация.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги