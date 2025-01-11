LG и Samsung интегрируют AI Copilot от Microsoft в свои телевизоры 2025 года

На выставке CES 2025 компании LG и Samsung объявили о сотрудничестве с Microsoft для внедрения искусственного интеллекта Copilot в смарт-телевизоры, которые выйдут в этом году.

Хотя пока не раскрыты все детали о функциях Copilot, Samsung показала, как AI может помочь пользователям, например, планируя маршруты по Лас-Вегасу на основе их предпочтений.

В 2025 году AI Copilot будет доступен в смарт-телевизорах Samsung (модели Q7F и выше) и смарт-мониторах. Это решение пришло после удаления Google Assistant с телевизоров Samsung. Компания обещает, что Copilot предложит пользователям персонализированные рекомендации по контенту.

LG, в свою очередь, будет интегрировать Copilot в свои новые OLED-телевизоры, что упростит поиск контента. AI будет использовать большие языковые модели для более точного понимания запросов пользователей.

Также на выставке Google анонсировала, что ее AI Gemini появится на телевизорах TCL, Hisense и Sony в этом году.