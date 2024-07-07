LG Energy Solution разрабатывает революционный тип батарей для электрокаров

Компания LG Energy Solution планирует внедрить «сухую» технологию покрытия электродов в своем массовом производстве батарей к 2028 году. Это новшество позволит им сократить затраты на производство батарей на 17-30%.

Компании Tesla, LG и Samsung активно работают над улучшением технологии покрытия электродов, и это создает острую конкуренцию в этой области.

Традиционный «мокрый» метод покрытия электродов требует больше энергии и может быть вредным для окружающей среды. Переход к «сухому» методу позволит производителям снизить затраты и быть более экологически чистыми.

Компания LG Energy Solution является одним из лидеров в коммерциализации технологии сухого покрытия электродов. Они начали исследования в этой области десять лет назад и планируют запустить пилотную линию производства электродов по новой технологии в четвертом квартале этого года. Полноценное производство ожидается к 2028 году.

Tesla также имеет доступ к подобной технологии, которую они приобрели в 2019 году. Однако внедрение этой технологии в производство батарей не привело к значительному успеху.

В «мокром» методе покрытия электродов химические реагенты наносятся в жидком виде на электроды и затем высушиваются в специальных печах при высокой температуре.

Сухой метод производства не требует таких печей и позволяет более эффективно использовать пространство в производственных помещениях.

Источник: Bloomberg.