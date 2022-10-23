LG Electronics назвала необоснованными все сообщения о переносе производства из РФ

Накануне появилась информация, что корейская компания LG Electronics перенесет из России производство в страны Центральной Азии.

Сейчас в Подмосковье работает завод LG Electronics. На его площадке выпускают телевизоры, холодильники и автоматические стиральные машины.

Газета «Коммерсантъ» накануне написала, что это предприятие могут закрыть, а производство перенести в Узбекистан или Казахстан. Такие данные газета привела со ссылкой на свои источники.

В компании изданию Business Post представительство LG Electronics прокомментировало эти слухи.

Так, было сказано:

«LG Electronics не рассматривает возможность переноса российского завода в Узбекистан или Казахстан. Сообщение российского средства массовой информации беспочвенно».

При этом «Коммерсантъ» удалось узнать у источника из Казахстана, что LG договаривается с правительством этой страны, но тут стоит отметить, что у LG ранее был действующий завод в Казахстане, который закрылся несколько лет назад.