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LG Electronics назвала необоснованными все сообщения о переносе производства из РФ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

Накануне появилась информация, что корейская компания LG Electronics перенесет из России производство в страны Центральной Азии.
Сейчас в Подмосковье работает завод LG Electronics. На его площадке выпускают телевизоры, холодильники и автоматические стиральные машины.

Газета «Коммерсантъ» накануне написала, что это предприятие могут закрыть, а производство перенести в Узбекистан или Казахстан. Такие данные газета привела со ссылкой на свои источники.

В компании изданию Business Post представительство LG Electronics прокомментировало эти слухи.

Так, было сказано:

«LG Electronics не рассматривает возможность переноса российского завода в Узбекистан или Казахстан. Сообщение российского средства массовой информации беспочвенно».

При этом «Коммерсантъ» удалось узнать у источника из Казахстана, что LG договаривается с правительством этой страны, но тут стоит отметить, что у LG ранее был действующий завод в Казахстане, который закрылся несколько лет назад.

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