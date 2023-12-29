LG Electronics на CES 2024 покажет новую линейку телевизоров QNED и QNED Mini LED

Недавно LG Electronics в Сети представила свою новую линейку телевизоров QNED и QNED Mini LED на 2024 год.

LG планирует представить последние модели телевизоров QNED и QNED Mini LED на выставке CES 2024, которая пройдет с 9 по 12 января. Предполагается, что во время дебюта будут объявлены цены и дата старта продаж.

В линейке есть различные размеры экранов, включая 98-дюймовый вариант. Основное внимание в этих телевизорах уделяется качеству изображения, передовой обработке искусственного интеллекта, персонализированным опциям и стильному дизайну.

Одной из особенностей телевизоров QNED на 2024 год является улучшенный процессор α8 AI, который обеспечивает лучшую производительность искусственного интеллекта и графики, что делает просмотр более отзывчивым. Функция AI Picture Pro улучшает качество изображения, распознавая лица, объекты и фоны в каждой сцене, а функция Dynamic Tone Mapping Pro оптимизирует HDR для улучшенного трехмерного качества изображения. Персонализированный Picture Wizard позволяет настраивать качество изображения в соответствии с личными предпочтениями.

В отношении звукового качества телевизоры LG оснащены функцией AI Sound Pro, которая создает виртуальный объемный звук с 9.1.2-канальной конфигурацией. Технология WOW Orchestra позволяет интегрировать динамики телевизора со звуковой панелью LG для погружающего звукового опыта.

Телевизоры используют технологии Quantum Dot и NanoCell для достижения яркого качества изображения и создания захватывающего опыта домашнего развлечения. Технологии Precision Dimming и локального затемнения работают вместе для улучшения градиентов, контраста и яркости.

Телевизоры QNED на 2024 год имеют стильный дизайн с тонким профилем всего 29 мм, который хорошо вписывается в любое пространство. Они также могут быть установлены на стену для большей гибкости.

LG представляет программу webOS Re:New, которая предлагает пятилетнее обновление до последней версии умной платформы webOS. В рамках этой программы имеются персонализированные профили, быстрый доступ с помощью Dynamic Q Card и поддержка Apple AirPlay и Chromecast.

Компания LG также уделяет внимание доступности, включая специальные настройки меню, аватары жестового языка и обучение пользованию пультом дистанционного управления.