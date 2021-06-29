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LG добавила в OLED-телевизоры Dolby Vision HDR при 4K и 120 кадрах в секунду

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LG обновила свои флагманские OLED-телевизоры и добавила в них возможность воспроизводить 4К контент Dolby Vision HDR с частотой до 120 кадров в секунду.
Новые возможности на телевизоры серии C1 и G1 принесла прошивка 03.15.27, которая позволила полноценно раскрыть возможности нового поколения игровых консолей.

Позже аналогичное обновление получит серия Z1, QNED Mini LED QNED99 и NanoCell NANO99.

В текущем году Dolby Vision HDR с частотой до 120 кадров в секунду доберется и до телевизоров 2020 и 2021 года выпуска.

Стоит отметить, что пока даже нет игр с поддержкой Dolby Vision HDR, но LG уже обновила телевизоры, подготовив владельцев консолей к новым впечатлениям от графики.

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