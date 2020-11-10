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LG Display увеличит поставки OLED на Apple iPhone 2021 года

10.11.2020 10:47

LG Display намерена увеличить объем производства своих линий по производству OLED-панелей (органических светодиодов). Основная причина увеличения производственных мощностей — отдать расширенные линии Apple.

Согласно отчету TheElec, компания планирует расширить производственные линии E6-1 и E6-2 в Паджу, Южная Корея. Здесь LG Display установит оборудование на основе низкотемпературных поликристаллических оксидов (LPTO) и тонкопленочных транзисторов (TFT), которое к 2021 году сможет добавлять около 25000 подложек в месяц в рамках месячной производительности.

Этот комплект LPTO также сможет добавлять 5000 подложек в месяц в производственную мощность, которая уже устанавливается. Таким образом, к маю следующего года будет добавлено 10 000 подложек, а в следующем месяце — еще 10 000 подложек. Поставщики оборудования в настоящее время поддерживают южнокорейского технологического гиганта, ожидая заказов на майские поставки.

Сообщается, что Apple планирует использовать панели LTPO TFT для своих моделей iPhone высокого класса в 2021 году. Компания уже использовала процесс TFT с низкотемпературным поликристаллическим кремнием (LTPS) и в настоящее время в основном добавляет процесс TFT на основе оксида. LG Display будет поставлять эти панели Apple и, вероятно, уже получила одобрение своих планов расширения, в соответствии с которыми она будет поставлять две из четырех моделей iPhone, которые планируется выпустить в следующем году.

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