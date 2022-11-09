LG Display разработала гибкий 12-дюймовый экран с возможностью растягиваться до 14 дюймов

LG Display является передовой компанией в мире по производству различных экранов для цифровой техники. В очередной раз этот корейский производитель доказал, что он является передовым производителем.

LG Display представила 12-дюмовый гибкий экран, который можно растягивать до 14 дюймов. Панель можно сминать, скручивать и растягивать без каких-либо повреждений.

Заявлено, что растянуть его можно на 20%. У экрана плотность пикселей составляет 100 ед. на дюйм.

В экране в качестве подсветки используется MicroLED с шагом пикселя менее 40 мкм, а подложка экрана может выдержать более 10 000 повторяющихся изменений формы. О коммерческом использовании такого экран пока ничего не сообщается.