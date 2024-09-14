LG анонсировала выход высокопроизводительного бизнес-ноутбука Gram 16 Pro

Компания LG расширит серии ноутбуков бизнес-класса, моделью Gram 16 Pro, которая будет оснащена процессором Intel семейства Lunar Lake. Новинка поступит в продажу до конца 2024 года.

LG Gram 16 Pro получит мощные характеристики, обеспечивающие высокую производительность для работы с приложениями на базе искусственного интеллекта. Заявленная вычислительная мощность составляет 115 TOPS, из которых 48 TOPS обеспечит CPU, а 67 TOPS — GPU.

По утверждению LG, такой уровень производительности позволит пользователям работать с нейросетями, включая генерацию изображений и общение с чат-ботами, без необходимости подключения к облаку. Полный список характеристик и цена LG Gram 16 Pro пока не раскрыты.