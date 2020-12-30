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LG анонсировала новую линейку мини-светодиодных телевизоров на 2021 год

30.12.2020 11:30

Король OLED-телевизоров наконец-то попадает в этот мини-светодиодный поезд. Вчера вечером LG объявила, что планирует представить свой первый телевизор QNED на выставке CES 2021.

LG анонсировала новую линейку мини-светодиодных телевизоров на 2021 год

В то время как LG называет это QNED, эти высококачественные ЖК-телевизоры будут оснащены технологией мини-светодиодов. Если вы не знакомы с мини-светодиодами , это, по сути, крошечные светодиоды, которые составляют примерно пятую часть размера нынешних светодиодов. Это означает, что вы можете получить более точную подсветку, а также лучшую контрастность и яркость, дешевле, чем OLED. Согласно Verge , LG называет свою версию мини-светодиода QNED, потому что телевизоры сочетают в себе цвет квантовых точек (Q), собственную технологию NanoCell (N) и, вы знаете, светодиоды (ED). Только не путайте это с QLED и OLED.

Линия LG QNED 2021 года будет включать 10 телевизоров 4K и 8K, самый большой из которых будет иметь колоссальные 86 дюймов. Если вы хотите еще больше узнать цифры, телевизоры будут иметь 30 000 крошечных светодиодов с заявленным коэффициентом контрастности 1 000 000: 1 и до 2,5 000 зон затемнения. Как и другие флагманские телевизоры LG, эти младенцы также будут иметь частоту обновления 120 Гц. TL; DR — эти телевизоры QNED должны иметь превосходную контрастность, качество изображения HDR и лучшую точность цветопередачи, чем типичный телевизор со светодиодной подсветкой.

Если вы хотите сравнить, TCL также использует мини-светодиоды в своих телевизорах 8-й серии , которые имеют 25000 светодиодов и 1000 зон, и более дешевую серию 6 , в которой примерно 1000 светодиодов и 240 зон. По слухам, Samsung также выпустит свои первые мини-светодиодные телевизоры в первой половине 2021 года. Волна мини-светодиодных дисплеев не ограничивается телевизорами. В этом году MSI выпустила мини-светодиодный ноутбук , а ходят слухи, что Apple может внедрить мини-светодиодный индикатор уже в 2021 году в целых шести гаджетах.

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