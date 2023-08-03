LG анонсировала 97-дюймовый беспроводной телевизор Signature OLED M за £24 999

LG анонсировала свою последнюю новинку — телевизор Signature OLED M (модель 97M3), который отличается отсутствием проводов, кроме кабеля питания. Все остальные подключения осуществляются через внешнюю приставку Zero Connect Box, использующую специальный беспроводной протокол, разработанный LG.

Телевизор LG Signature OLED M имеет OLED-панель с огромной диагональю 97 дюймов и разрешением 4K (3840 × 2160 точек) с поддержкой частоты обновления до 120 Гц. Для беспроводного функционирования, в него интегрирован специальный беспроводной модуль, который подключается к приставке Zero Connect Box. Эта приставка оснащена всеми необходимыми интерфейсами, такими как HDMI 2.1, USB, Wi-Fi, LAN и Bluetooth.

Это обеспечивает возможность работы с различными внешними устройствами, такими как игровые консоли, медиаплееры и приставки кабельного телевидения. Беспроводной протокол LG Zero Connect позволяет передавать изображение на телевизор с разрешением 3840 × 2160 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, а также звук на расстоянии до 10 метров от приставки, при условии направления антенны в сторону экрана.

Производитель также сообщил, что разработанный им проприетарный беспроводной протокол обладает скоростью, превышающей стандарт Wi-Fi 6E в 3 раза. Также поддерживается передача сигнала в формате Dolby Vision и Dolby Atmos. В будущем компания планирует выпустить беспроводные телевизоры OLED evo M с поддержкой технологии Zero Connect и диагоналями 83 и 77 дюйма.

Глава отдела разработки продуктов в LG Home Entertainment, Байк Сон-пилл (Baik Seon-pill), отметил, что LG Signature OLED M — это результат десятилетнего стремления компании к созданию новой потребительской ценности. Телевизор предлагает не только максимальное удобство просмотра на огромном экране, но и новый уровень свободы в обустройстве жилого пространства для клиентов.

Цены на телевизор LG Signature OLED M в разных странах уже известны. В Великобритании его продажа составит 24 999 фунтов стерлингов (около $31 600), а в Южной Корее — 45 800 000 вон (около $35 200).