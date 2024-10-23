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Lexar представила новую карту NM на 1 ТБ для устройств Huawei

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Компания Lexar анонсировала новую карту памяти NM объемом 1 ТБ, специально разработанную для смартфонов и планшетов Huawei. Эта миниатюрная карта также совместима с несколькими моделями Honor и предлагает улучшенные функции по сравнению с предыдущими версиями.

Lexar представила новую карту NM на 1 ТБ для устройств Huawei

Карта NM позволяет расширить память устройства, вставив ее в слот для Nano-SIM-карты. Она доступна для предзаказа, хотя информация о цене пока отсутствует, но, вероятно, она составит около 699 юаней.

Карта Lexar обеспечивает скорость чтения до 90 МБ/с и записи до 85 МБ/с, что позволяет ей записывать и хранить видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Также на карту предоставляется трехлетняя гарантия на замену в случае проблем.

Новая карта позволяет быстро загружать большие файлы на устройства, снижая нагрузку на встроенную память. Она поддерживает такие модели Huawei, как Mate 60, P60, Mate X5, Nova 7 SE и планшеты MatePad.

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