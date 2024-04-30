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Презентация игр Xbox и демонстрация новой Call of Duty состоятся 9 июня

Автор На чтение 2 мин Просмотров 19 Опубликовано

Издатель и разработчик Microsoft поделился первыми официальными подробностями о предстоящей игровой презентации Xbox Games Showcase 2024.

Презентация игр Xbox и демонстрация новой Call of Duty состоятся 9 июня

Мероприятие состоится 9 июня в 20:00 по московскому времени и будет транслироваться через различные площадки, включая YouTube и Twitch.

Хотя длительность презентации Xbox Games Showcase 2024 не была уточнена, после нее Microsoft также планирует провести презентацию из серии Direct, посвященную следующей части в «полюбившейся серии». Тизер-изображение секретного Direct раскрыло, что он будет связан с логотипом Activision. По информации от Тома Уоррена, шоу будет посвящено следующей части игры Call of Duty.

Предполагается, что новая игра называется Call of Duty: Black Ops Gulf War и рассказывает о войне в Персидском заливе. Предполагается, что ее релиз состоится в конце октября на ПК и консолях двух последних поколений.

Согласно информации от The Verge, на мероприятии также ожидается анонс игры Gears 6, объявление даты выхода аддона Shattered Space для Starfield (с релизом, предположительно, в сентябре), а также анонсы Microsoft Flight Simulator 2024 (в ноябре), Avowed (также в ноябре) и Indiana Jones and the Great Circle (в декабре).

Это будет первая презентация Microsoft, на которой помимо игр Xbox Game Studios, Bethesda Softworks и сторонних студий будут представлены проекты от Activision и Blizzard Entertainment.

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